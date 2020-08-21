Стадион «Пенза» будет реконструирован в рамках программы

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Гость региона осмотрел сооружение. Стадион «Пенза» долгое время бывший тренировочной площадкой для футбольного клуба «Зенит» и регбийной команды «Империя», не эксплуатируется с 2012 года и требует капитального ремонта.

В прошлом году в Пензе была создана еще одна регбийная команда – «Локомотив», которая продемонстрировала отличные результаты в прошлом сезоне. Планируется, что после ремонта стадион станет учебно-тренировочной базой для них.

Техническое задание на реконструкцию уже готово: на будущем стадионе будет игровое поле с искусственным покрытием и трибуна на 500 зрителей, а также крытый ФОК с искусственным полем для круглогодичных тренировок.

Дмитрий Чернышенко поддержал проект.

- Здесь можно сделать эффективную базу, на которой могла бы команда тренироваться. Тем более, что есть уже успехи. Нужно это тиражировать и развивать. Поэтому мы, безусловно, это поддержим, - заявил зампред Правительства РФ.

Он рекомендовал сократить сроки подготовки проектно-сметной документации.

- И тогда мы будем просить Министерство спорта РФ включить этот объект в программу, - резюмировал вице-премьер России.