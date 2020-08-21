Компания «СтанкоМашСтрой» получила новое оборудование

В компанию «СтанкоМашСтрой» поступило новое технологическое оборудование для обработки крупногабаритных корпусных деталей – портальный фрезерно-расточной станок с ЧПУ KGMC2040 и горизонтальный фрезерно-расточной станок с ЧПУ KIMI A-2.

Дорогостоящее оборудование было приобретено компанией «СтанкоМашСтрой» по программе «Коммерциализация» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и послужит дополнительными производственными мощностями для существующих станков.

Фонд Бортника поддержал производство новой для компании «СтанкоМашСтрой» линейки высокотехнологичных станков. Благодаря поступлению нового оборудования предприятие сможет приступить к работе и выйти на полную проектную мощность по производству вертикальных фрезерных обрабатывающих центров серии VTM.