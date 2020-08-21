Житель Пензенской области осужден за возбуждение ненависти к больным коронавирусом

Мужчина публиковал в социальных сетях посты с призывом к насилию. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Сотрудники пензенского управления ФСБ пресекли противоправную деятельность уроженца деревни Кайсаровка Александра Л.

Следствием и судом было установлено, что мужчина 1964 года рождения относился в враждебностью к пациентам с коронавирусом и не раз в социальных сетях призывал к насилию по отношению к ним.

В апреле этого года Александр был задержан в своем доме. В процессе расследования он признал свою вину.

Судом мужчина был признан виновным в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Ему назначено наказание в виде олного года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком, а также лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет».