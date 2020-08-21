В Пензе открылась выставка, посвященная Отечественной войне 1812 года

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

В Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова открылась уникальная выставка из фондов Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». Она называется «Недаром помнит вся Россия…» и посвящена Отечественной войне 1812-го года.

Тема войны с Наполеоном в России неоднократно отражалась в гравюрах и литографиях первой трети XIX века русских и иностранных художников, среди которых Фёдоров, Аткинсон, Куше и др.

Выставка не просто отражает основные этапы Войны 1812 года, но и знакомит с очевидцами событий позапрошлого века. Портреты Наполеона, Кутузова, Багратиона и других вы можете увидеть в экспозиции.