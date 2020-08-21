Часть металлической конструкции упала на электросварщика

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Вечером 19 августа 2020 года в цехе одного из пензенских предприятий по улице Аустрина при производстве монтажных работ емкостного оборудования, одна из его частей упала на электросварщика. В результате полученных телесных повреждений мужчина 1979 года рождения скончался на месте происшествия.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Пензы СУ СК РФ по Пензенской области организовано проведение проверки по факту смерти работника предприятия на производстве. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.