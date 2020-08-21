В Пензенской области идет реконструкция станции «Белинская»

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Благоустройство прилегающей к вокзалу территории планируется завершить осенью текущего года. Об этом губернатору было доложено в ходе выездного рабочего совещания в четверг, 20 августа.

Капитальный ремонт железнодорожного вокзала, благоустройство прилегающей к станции площади проводятся в рамках заключенного соглашения между правительством Пензенской области, Российскими железными дорогами и администрацией города Каменки. Запланировано реконструировать центральный вход, замостить привокзальную площадь, установить наружные светильники и лавочки, выполнить ландшафтные работы и озеленение, обновить подпорные стенки с местами для сидения, заасфальтировать проезды к зданию вокзала и парковочную зону.

В ходе рабочего совещания губернатора участники обсудили технические детали реконструкции. Осмотрели почти законченный зал ожидания железнодорожного вокзала.

«Молодцы! Слово держите, работа идёт. Когда мы приезжали сюда, здесь всё было в разрухе, делали стяжку, и мы видели – люди трудятся. Огромное вам спасибо – и представителям РЖД, и главам администрации города Каменки и района», - поблагодарил Иван Белозерцев.

«В здание вокзала теперь приятно зайти. Хорошие современные условия созданы, кондиционеры работают, есть места для отдыха пассажиров. Идёт благоустройство территории. Понятно, что это будет другой уровень объекта», - подчеркнул он.

Также в ходе совещания был обсуждён вопрос создания в помещении железнодорожной станции «Белинская» краеведческого музея. Музейная экспозиция будет открыта в зале ожидания вокзала. Поскольку на станцию «Белинская» по железной дороге приезжают посетители музея-заповедника Тарханы, их знакомство с историей и культурой пензенского региона может начинаться именно с музея.