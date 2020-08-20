Компания «СтанкоМашСтрой» признана «Экспортером года в сфере промышленности»

Подведение итогов регионального этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта и вручение заслуженных наград состоялось 19 августа во время встречи губернатора Пензенской области с руководителями предприятий в формате делового завтрака.

Обращаясь к собравшимся Иван Белозерцев подчеркнул, что испытывает гордость за предприятия и руководителей, которые не стоят на месте, двигаются вперед, используя передовые технологии, создают новые рабочие места, выпускают конкурентоспособную продукцию, востребованную не только на российском, но и зарубежном рынках.

В первом полугодии 2020 года внешнеторговый оборот Пензенской области увеличился на 25,3%, превысив 284,8 млн. долларов США. Экспорт увеличился на 44,2 % и составил 150,9 млн. долларов США. В этом есть и заслуга компании «СтанкоМашСтрой», которая ведет активную внешнеэкономическую деятельность, поставляя оборудование собственного производства в самые разные уголки мира.

Глава региона поздравил генерального директора компании Олега Кочеткова с победой в конкурсе и вручил диплом за первое место и памятный подарок.