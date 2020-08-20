Иван Белозерцев посетил Каменский маслозавод

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Каменский маслозавод - старейшее предприятие в регионе: оно было открыто в 1936 году. Сегодня завод успешно развивается, перерабатывает порядка 60-ти тонн сырого молока в сутки. В настоящее время организован выпуск термостатной продукции.

В прошлом году на предприятии была построена камера с современным холодильным оборудованием, установлены линии производства молока и розлива. Это позволило увеличить мощность предприятия более чем на 80%. Сейчас завод ежедневно выпускает более 40 тонн готовой продукции.

В четверг в ходе рабочей поездки в Каменский район предприятие посетил губернатор Иван Белозерцев.

- Спрос рождается тогда, когда цена и качество соответствуют достойному уровню, - отметил после осмотра производственных цехов глава региона.

Также он задал вопросы представителям завода о точках исходного сырья и рынках сбыта готовой продукции, услышав в ответ, что ни с первым, ни со вторым проблем на сегодняшний день нет.