Саранских педагогов не будут заставлять носить маски на занятиях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера в администрации городского округа Саранск состоялось совещание, в ходе которого руководителю Роспотребнадзора Татьяне Харитоновой был задан вопрос, нужно ли будет учителям носить маски в школах.

Ответ однозначный: требований об обязательном соблюдении этого правила нет, есть лишь рекомендации. И потому каждый педагог вправе решать для себя, носить ему маску или нет.

- С началом занятий неизбежно будут и фото и жалобы в Роспотребнадзор. Но важно, чтобы учителей ни в коем случае не делали виноватыми. Маску во время учебного процесса носить необязательно, - добавил мэр города Петр Тултаев.