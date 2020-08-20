В Пензенской области стартовал августовский педагогический форум

Фото: Министерство образования Пензенской области

Сегодня начал свою работу педагогический форум «Системное развитие регионального образования: реалии и новые возможности в Пензенской области». В течение нескольких дней его участники будут обмениваться опытом на 10 площадках.

- Мы подводим итоги работы в ушедшем учебном году и строим планы на новый учебный год, стратегию на будущее развитие системы образования, - отметил Министр образования региона Александр Воронков.

Завершится форум 25 августа пленарным заседанием, на котором участники подведут итоги мероприятия.