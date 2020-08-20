Пензенский зоопарк поможет «бесхозяйным» животным с пропиской

На минувшей неделе пресс-служба областной прокуратуры озвучила результаты проверок сразу нескольких частных и государственных учреждений – в том числе, и Пензенского зоопарка. Согласно опубликованной информации, на территории питомника проживают несколько десятков животных, по сути, не имеющих хозяина. В числе зверей-нелегалов оказались как и крупные хищники: волк, лев, медведь – так и более миролюбивые белки, кролики и макаки. Большая часть из них находятся в стенах учреждения согласно договору ответственного хранения, заключенным с саратовским ООО «Альпака». Директор этого учреждения, согласно информации прокуратуры, был осужден, и поэтому забрать никто животных не может.

Мы позвонили в Пензенский зоопарк, чтобы уточнить, как обстоит ситуация и какая судьба ожидает зверей. Нас успокоили – бросать на произвол судьбы их никто не собирается.

- Сейчас идет подготовка к судебному заседанию, - отметили представители зоопарка. – Суд официально признает факт, что звери остались без хозяина. И уже после этого можно будет оформить их в собственность города.

Остается надеяться, что тяжбы с «пропиской» не растянутся на долгие недели и уже совсем скоро звери станут полноценными жителями нашего зоопарка.