Открытие фонтана, подарки горожанам: Пенза готовится ко Дню города

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Совещание провел замглавы администрации города Сергей Волков.В мероприятии также приняли участие начальник Управления культуры города Вера Фейгина, начальник отдела по профилактике правонарушений администрации Пензы Олег Викулов, заместители глав районных администраций, руководители профильных управлений.

День города в этом году будет проходить в формате фестиваля «Пенза - город счастливых людей» с 4 по 6 сентября. Запланированы торжественное открытие фонтана, «Гастрофест», «Кавер-фест», ярмарка от кондитерского кластера, благотворительный велозаезд, концерт симфонического оркестра из Ульяновска, молодежный open-air, фейерверк и другие события.

Кроме того, тематические площадки организуют некоммерческие организации и городские сообщества. Так, пензенцев ждут фестиваль «Том Сойер Фест Пенза», конкурс художественной фотографии «Пенза моя хорошая» от сообщества PHOTOROOM Пенза, авторские экскурсии от туристического проекта «Сурский Круг». На площади Ленина развернется «Город детства», где будут проходить мастер-классы и различные активности для детей и их родителей.

Во время фестиваля по ранее выданным пригласительным билетам можно будет бесплатно посетить Краеведческий и Литературный музеи, Картинную галерею им. К. А. Савицкого, зоопарк, Роллердром, парк им. В.Г. Белинского, Детский парк в Арбеково, Дворец спорта «Рубин» (ул. Революционная, 9), Молодежный центр «Юность».Организаторы готовят и еще несколько подарков для пензенцев.

Сергей Волков поручил сформировать единую программу праздничных событий и представить ее горожанам в начале следующей недели.