Взыскать нельзя помиловать

С квитанцией за оплату коммунальных услуг Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала II полугодия 2020 года администрацией Октябрьского района городского округа Саранск подано 32 заявления на выдачу судебных приказов на взыскание задолженности за услуги ЖКХ на общую сумму 2 918 428,26 руб.

Управляющими компаниями Октябрьского района за данный период подано 551 заявление на общую сумму 7 453 200,0 руб.

Общая задолженность, таким образом, составляет 10 371 628,26 руб. Оплачено населением за указанный период в Октябрьском районе городского округа Саранск - 1 680 651,8 руб. Управляющими компаниями было заключено 8 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 102 600,0 руб.