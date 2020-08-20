Готовность к действиям в чрезвычайной ситуации

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Губернатор потребовал активизировать работу по обозначенным направлениям.

По оценке представителей правоохранительных структур обстановка на территории региона в сфере противодействия терроризму остаётся стабильной и контролируемой.

«Для того, чтобы единый день голосования прошёл без инцидентов и чрезвычайных ситуаций, необходимы согласованные действия всех служб и ведомств, отвечающих за обеспечение безопасности. Сегодня необходимо оценить готовность органов власти всех уровней к безопасному проведению выборов. Люди, наши граждане, которые захотят принять участие в выборах, должны быть уверены в отсутствии каких-либо угроз, в том числе террористического характера», - подчеркнул Иван Белозерцев.

В ходе заседания комиссии Иван Белозерцев также поручил своевременно устранить нарушения требований безопасности, выявленные в ходе приёмки образовательных организаций, а также организовать инструктаж и практические занятия по действиям педагогов и учеников в чрезвычайной ситуации.

«Мы ежегодно выделяем средства на обеспечение безопасности учебных заведений. - За последние годы, в целом, на ремонт школ было направлено порядка 700 миллионов рублей из регионального и около 300 миллионов из муниципального бюджетов. Но нельзя считать, что все меры приняты, все вопросы решены. Нужна подготовка сотрудников образовательных учреждений, инструктажи, практические мероприятия. Нужно действовать четко: подготовить необходимую документацию, назначить ответственных лиц, провести занятия. Все должно быть грамотно и профессионально, чтобы каждый руководитель, каждый учитель, каждый ребенок знал, что ему делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации», - резюмировал Иван Белозерцев.