Пензенец убил приятеля, заподозрив его в краже телефона

В Пензе завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1972 года рождения. Он обвиняется в убийстве знакомого.

По данным следствия, в начале июля мужчины распивали спиртное в квартире погибшего на улице Центральной. Алкоголь кончился, и поэтому гость согласился сходить в магазин за добавкой. Прежде, чем отправиться, он оставил в квартире на зарядке свой мобильный телефон.

Вернувшись, мужчина гаджета не обнаружил и сразу спросил хозяина жилища, где он. Тот ответил, что не знает. Разозлившись, мужчина схватился за нож и нанес приятелю несколько ударов ножом, после чего убежал.

Мужчина 1967 года рождения скончался на месте. Его тело обнаружил сосед на следующий день.

Злоумышленник был задержан и по решению суда заключен под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение хулиганства, разбоя, кражи, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, оскорбление представителя власти. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.