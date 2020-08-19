Пензенцев приглашают на «Ночь инквизиции»

ФОТО: Пресс-службы Министерства культуры и туризма Пензенской области

23 августа в Пензе состоится творческая акция «Ночь инквизиции - огни средневековья».

Всех гостей ждёт театрализованное представление студии сценического фехтования «Бранд»; работа самой настоящей средневековой ярмарки; фотосессии с рыцарями, ведьмами и инквизиторами; мастер-классы для детей и взрослых; и, конечно, самое главное - бесплатные экскурсии по выставке «История боли».

Программа акции:

18:00 - Театрализованное костюмированное представление «Преступление и наказание в средневековье», показательное выступление студии сценического фехтования «Бранд» (площадь перед центральным входом в Пензенскую картинную галерею);

18:00-19:00 - Средневековая ярмарка (площадь перед центральным входом в Пензенскую картинную галерею);

18:30 - мастер-класс для детей «Забавное средневековье»;

19:00 - бесплатная интерактивная экскурсия по экспозиции «История боли»;

19:30 - мастер-класс для взрослых «Череп и свеча»;

19:50 - фаершоу «Костер инквизиции» (шоу грппа «Солтис»);

20:05 - «Вечерняя экскурсия с факелом» по выставке «История боли» (проводит директор галереи Кирилл Застрожный, участие строго по записи).