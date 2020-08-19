Житель Саранска предстанет перед судом за разбойное нападение на бабушку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Саранска. В июне этого года в одну из больниц города поступила 63-летняя женщина с колото-резаными ранами. Она рассказала, что их ей нанес собственный внук. О случившемся сотрудники больницы сообщили в полицию.

В ходе расследования следствию удалось выяснить, что 5 июня 19-летний парень попросил бабушку дать ему денег на спиртное. Получив отказ, он заявил, что уйдет из дома и попросил помочь ему собрать вещи. Выждав, когда женщина повернется к нему спиной, парень нанес ей несколько ножевых ранений, отобрал мобильный телефон и 1500 рублей и сбежал из квартиры.

Полиции удалось быстро установить, что подозреваемый взял такси и направился в Рузаевку к знакомому. Задержать злоумышленника удалось на обратном пути в Саранск.

Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью. В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.