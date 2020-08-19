Благоустройство скверов в центре Пензы ведется по графику

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Напомним вам, что планируется благоустроить три сквера - Пушкина, Славы и «Копилка пословиц». Как сообщил заместитель главы администрации Магомед Агамагомедов, в каждом из них будут установлены малых архитектурные формы и подсветка деревьев.

– Наша задача – выполнить основной объем работ ко Дню города, - отметил Андрей Лузгин. - Мы должны быть готовы к тому, что с набережной и площади Ленина пешеходный трафик будет распределяться в эти зоны отдыха.

По информации Управления капитального строительства города Пензы, к началу сентября текущего года в скверах планируется завершить мощение дорожек.