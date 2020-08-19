В школах Саранска организуют входной контроль

В школах Саранска планируется развести потоки учащихся на входе и выходе из учреждений. Для этого возле дверей будут организованы дежурства сотрудников администраций образовательных организаций.

Также все школы будут обеспечены медицинскими работниками – они станут следить за дезинфекцией поверхностей по всем требованиям.

Руководитель Роспотребнадзора Татьяна Харитонова сообщила о необходимости обязательного входного контроля:

- Родители должны понимать, что ребенок, который себя чувствует неважно, в школу идти не должен.

Для выдерживания социальной дистанции в начале учебного дня при входе в школу рассматривается вариант начала уроков в разное время. В таком случае интервал между началом уроков отдельных классов не может быть меньше, чем продолжительность одного урока.

- Задача непростая – измерить температуру всех школьников при входе. В этом случае необходимо задействовать потенциал родителей: перед выходом из дома они должны измерять своему ребенку температуру, если она будет повышенной не отправлять его в школу и в обязательном порядке проинформировать об этом классного руководителя, - сказал Петр Тултаев.