Пензенцы снова могут добраться до Абхазии без пересадок

Фото: Олег УКЛАДОВ

Состав будет курсировать один раз в пять дней. 20, 25, 30 августа, а также 4 и 9 сентября поезд отправится из Самары, а 23 и 28 августа, 2, 7 и 12 сентября – из Сухума. Состав проследует через Сызрань, Пензу, Балашов, Лиски, Ростов, Белореченск, Сочи, Адлер, Цандрыпш.

В распоряжении пассажиров - плацкартные и купейные вагоны.

Продажа билетов открыта. Посмотреть полный маршрут поезда, оформить проездные документы можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».