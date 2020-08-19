В пензенском Законодательном Собрании наградили активисток «Союза женщин России»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

«Союз женщин России» образовался в 1990 году. Двумя годами ранее по Указу Президента РФ организация приобрела статус общественно-государственной. В нашем регионе в Союз входят более 1800 женщин.

Обращаясь к участникам мероприятия, глава регионального отделения Ольга Чистякова отметила насыщенную работу, проведенную с начала года.

После этого собравшихся поприветствовал губернатор Иван Белозерцев:

- Женщины всегда самые энергичные, объективные, целеустремленные. Ни один вопрос не решается без вас.

Свою благодарность активисткам выразил и спикер Законодательного Собрания Валерий Лидин, отметив, что во время эпидемии многие из них помогали врачам и волонтерам, школьникам и пенсионерам, одиноким гражданам и многодетным семьям.

В завершение официальной части мероприятия состоялась церемония вручения наград: памятных медалей им. Валентины Гризодубовой, «Дочерям Отчизны», «30 лет СЖР», Почетных грамот и Благодарностей губернатора и Законодательного Собрания.