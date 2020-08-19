Мэр Пензы Андрей Лузгин рассказал подробнее о карте «Забота»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Мы уже писали о том, что в ближайшее время в Пензе появится универсальная дисконтная карта, которая позволит своим обладателям получать скидки на товары и услуги. «Забота» будет распространяться среди социально незащищенных и малоимущих слоев населения.

- В первую очередь, это, конечно же, пенсионеры, - отметил Андрей Лузгин. – Сейчас прорабатывается вопрос о вручении этой карты и многодетным семьям. Если карта будет востребована, в будущем мы планируем увеличить число категорий граждан, которые смогут ей пользоваться.

Начать выдавать «Заботу» планируется уже на следующей неделе – в городских МФЦ и Центре соцзащиты. Для получения карты потребуется паспорт.

Всего на первом этапе проекта планируется выпустить 20 тысяч карточек.