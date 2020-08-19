В компании «СтанкоМашСтрой» состоялся совет директоров Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции

Перед началом заседания генеральный директор компании Олег Кочетков, который в марте этого года вошел в совет директоров Ассоциации, провел для почетных гостей ознакомительную экскурсию по производственным площадям своего предприятия. Как отметил глава региона, продукция компании «СтанкоМашСтрой» сегодня пользуется спросом не только на российском рынке, но и за рубежом.

- У предприятия очень хорошая перспектива и в станках, которые выпускаются на предприятии, 80% деталей и узлов произведено в Российской Федерации. Это то, что нам сегодня нужно, - подчеркнул Иван Белозерцев.

Развитие российского станкостроения обсудили уже в ходе расширенного заседания. По итогам 2019 года произошло небольшое снижение потребления станкостроительной продукции, но при этом наблюдался рост экспорта на 19%, и в этом есть доля компании «СтанкоМашСтрой».

- На примере «СтанкоМашСтроя», мы видим динамичное развитие станкостроительной отрасли, видим инициативных людей, готовых вкладываться в это развитие, видим позитивные поступательные процессы, идущие в регионе, - отметил президент Российской Ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров. – Это очень важно, потому, что отрасль обеспечивает технологическую независимость и безопасность страны.

- Наш инвестиционный уровень достиг еще только половины. Жизненный путь развития, именно инвестиционный, будет продлен до 2025 года. Мы движемся в ногу со временем. Соответственно, темп нам задает наш покупатель, потребитель. Именно он голосует рублем за качество и за ту цену, которую мы предлагаем за свои станки, - подчеркнул Олег Кочетков.

Участники заседания также обсудили меры государственной поддержки отрасли, реализацию инвестиционного проекта компании по организации серийного производства и локализации производства узлов и комплектующих для металлообрабатывающего оборудования, а также утвердили план работы совета директоров на второе полугодие 2020 года.