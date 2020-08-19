Переболевшие COVID-19 назвали Топ-10 проблем со здоровьем

Девушка официант в медицинской маске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Во всем мире растет число людей, которые пережили COVID-19. Американские блогеры уже прозвали выживших после новой коронавирусной инфекции «дальнобойщиками». Аналогия основана на том, что теперь им предстоит долгое путешествие с грузом тех последствий для здоровья, которые оставил коронавирус.
И хотя медики утверждают, что сейчас еще рано говорить о том, являются ли долгосрочные последствия COVID-19 сферой физического здоровья, последствиями для психики или неврологическими нарушениями, опрос, в котором приняли участие 1 567 людей, переживших COVID-19, можно считать репрезентативным. Данные собирались путем добровольного участия на странице в социальной сети американского социального движения Survivor Corps («Отряд выживших»).
Вот топ-10 долгосрочных последствий для здоровья после COVID-19 и процент людей, заявивших о каждом их них (можно было отметить сразу несколько вариантов):
1.Быстрая утомляемость, постоянная усталость 100%
2. Боли в мышцах 66,8%
3. Дыхательная недостаточность 65,1%
4. Сложности с концентрацией внимания 59%
5. Сниженная физическая активность 58,5%
6. Головные боли 57,6%
7. Проблемы со сном 49,9%
8. Тревожность 47,6%
9. Проблемы с памятью 45,6%
10. Головокружение 41,9%
Результаты опроса были проанализированы врачами.