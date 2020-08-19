Переболевшие COVID-19 назвали Топ-10 проблем со здоровьем

Девушка официант в медицинской маске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во всем мире растет число людей, которые пережили COVID-19. Американские блогеры уже прозвали выживших после новой коронавирусной инфекции «дальнобойщиками». Аналогия основана на том, что теперь им предстоит долгое путешествие с грузом тех последствий для здоровья, которые оставил коронавирус.

И хотя медики утверждают, что сейчас еще рано говорить о том, являются ли долгосрочные последствия COVID-19 сферой физического здоровья, последствиями для психики или неврологическими нарушениями, опрос, в котором приняли участие 1 567 людей, переживших COVID-19, можно считать репрезентативным. Данные собирались путем добровольного участия на странице в социальной сети американского социального движения Survivor Corps («Отряд выживших»).

Вот топ-10 долгосрочных последствий для здоровья после COVID-19 и процент людей, заявивших о каждом их них (можно было отметить сразу несколько вариантов):

1.Быстрая утомляемость, постоянная усталость 100%

2. Боли в мышцах 66,8%

3. Дыхательная недостаточность 65,1%

4. Сложности с концентрацией внимания 59%

5. Сниженная физическая активность 58,5%

6. Головные боли 57,6%

7. Проблемы со сном 49,9%

8. Тревожность 47,6%

9. Проблемы с памятью 45,6%

10. Головокружение 41,9%

Результаты опроса были проанализированы врачами.

Подробнее - у Оксаны Нараленковой.