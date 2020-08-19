Тамбовчанин обманул жительницу Тулы и был задержан полицейскими Пензы

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

На одном из сайтов женщина разместила объявление о поиске работы в качестве сиделки. Через некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина и сказал, что хочет воспользоваться услугами. Затем незнакомец предложил перевести предоплату за работу в размере 4 000 рублей, но для этого женщине необходимо дойти до ближайшего банкомата.

Когда заявительница подошла к денежному аппарату, мужчина попросил ее вставить банковскую карту и выполнить операции, которые он продиктует. Введя в заблуждение женщину, злоумышленник сообщил ей, что он якобы ошибочно перевел на ее карту деньги в размере 138 тысяч рублей. И ей нужно их вернуть.

Потерпевшая сняла указанную сумму со своего счета и несколькими переводами перечислила их на чужую карту. Только после этого женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.

Полицейскими был проведен комплекс оперативных и следственных мероприятий по установлению личности подозреваемого. В результате сотрудники уголовного розыска задержали его. 29-летний житель Тамбовской области признался в совершении преступления и в содеянном раскаялся. В Пензу он приехал к родственникам жены. В какой-то момент решил заработать легкие деньги, которые впоследствии потратил на личные нужды.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.