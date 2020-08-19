В Пензе обновили монумент «Ласточка»

Пресс-служба Администрации Пензы

Стела «Ласточка» - визитная карточка нашего города, встречает автомобилистов на расстоянии 6 километров 700 метров до въезда в Пензу по федеральной автодороге М-5 «Урал».

Монумент был установлен в конце 80-х к 325-летию Пензы. Это въездная группа из металлических конструкций привлекает внимание за счет ласточки. Привычный для горожан символ олицетворяет развитие и стремление вверх, свободу, трудолюбие, благополучие в семье.

Теперь обновленная «Ласточка» будет радовать своим видом, как местных жителей, так и гостей нашего города. Администрация Октябрьского района выражает благодарность АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» за совместно проведенные реставрационные работы.