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В Пензе наградили семейные пары с многолетним супружеским стажем

Торжественная церемония состоялась сегодня на набережной Города Спутника в рамках регионального праздника «Счастье там, где вера и любовь»
Анна ЧернаяАннаЧерная
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

К гостям мероприятия обратился губернатор Иван Белозерцев:

- Вы воспитали детей, имеете внуков, являетесь образцом для подражания молодым людям, заключающим брак сейчас.

Глава региона особенно поприветствовал семьи с приемными детьми.

- В ваших супружеских союзах столько любви, что вы готовы щедро делиться ею с ребятами, у которых не все в жизни сложилось гладко. Но именно благодаря вам их жизнь становится лучше, - сказал глава региона. - Крепкие семьи позволяют России быть более сильной, а Пензенской области развиваться.

Всего награды получили 35 супружеских пар.