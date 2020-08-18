В Пензе наградили семейные пары с многолетним супружеским стажем

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
К гостям мероприятия обратился губернатор Иван Белозерцев:
- Вы воспитали детей, имеете внуков, являетесь образцом для подражания молодым людям, заключающим брак сейчас.
Глава региона особенно поприветствовал семьи с приемными детьми.
- В ваших супружеских союзах столько любви, что вы готовы щедро делиться ею с ребятами, у которых не все в жизни сложилось гладко. Но именно благодаря вам их жизнь становится лучше, - сказал глава региона. - Крепкие семьи позволяют России быть более сильной, а Пензенской области развиваться.
Всего награды получили 35 супружеских пар.