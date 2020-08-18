В Мордовии безработный мужчина украл 370 килограммов зерна [ВИДЕО]

В дежурную часть ОМВД России по Ромодановскому району обратился представительница сельхозпредприятия, расположенного в селе Константиновка. Женщина пояснила, что со склада организации пропало 370 килограммов зерна пшеницы. Ущерб составил более 4 000 рублей

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - 31-летнего безработного, ранее судимого. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

По предварительным данным, перед тем, как совершить кражу, злоумышленник нашел покупателя и предложил ему зерно за полцены. Ему он пояснил, что выписал пшеницу на местном предприятии и попросил подъехать прямо к складу. Не сомневаясь в добропорядочности сельчанина, покупатель погрузил 10 мешков в личный автомобиль и на месте расплатился за покупку.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Ромодановскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается.