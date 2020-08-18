В мэрии Пензы обсудили подготовку к учебному году

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Мы уже писали, что все школы Пензы прошли приемку. Начальник Управления образования города Юрий Голодяев также отметил, что готовы к приему детей также и детские сады с учреждениями дополнительного образования.

В ряде организаций по-прежнему продолжается ремонт. В ряде школ основную часть работ удастся завершить до 1 сентября, а оставшиеся мероприятия не повлияют на учебный процесс. Глава администрации города выразил намерение провести объезд некоторых объектов образования с целью контроля результата работ.

Также в Пензе проходит акция «Собери ребенка в школу» - социальные учреждения помогают подготовиться к учебному году детям из семей в трудной жизненной ситуации.

– Это 450 первоклассников и 555 учеников других классов, – сообщил замглавы администрации Сергей Волков. – Подарочные наборы готовы, работу ведем в плановом режиме.