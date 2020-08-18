Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина (архив) Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Полина Гагарина наслаждается отдыхом в Турции. 33-летняя вокалистка прилетела на курорт с детьми и лучшей подругой неделю назад. Впрочем, в Бодруме на днях высадился настоящий звездный десант. Там отдыхают Оксана Самойлова с рэпером Джиганом и детьми, беременная Наталья Подольская с сестрой Юлей. А на днях прибыл и Николай Цискаридзе со своей давней подругой, джазовой певицей Теоной Контридзе.

Полина Гагарина никак не ожидала, что встреча с Николаем Цискаридзе обернется для нее конфузом. Хрупкая блондинка показала лишнее на видео, которое разместил именитый танцовщик у себя в блоге.

"Женская конкуренция - страшная сила! Сильфидарии или гарем на выезде. Споры о составах... Полина Гагарина и Теона Контридзе", - подписал ролик Николай.

Подробности - у Ольги Либгард