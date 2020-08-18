В Мордовии мужчина получил ожоги, спасая детей

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия

17 августа 2020 года в 4 часа 30 минут в пожарно-спасательную службу Большеберезниковского района Республики Мордовия поступило сообщение о пожаре по адресу: Большеберезниковский район, с. Гузынцы, ул. Советская, д. 1.

Очаг возгорания находился в доме, где проживала семья с четырьмя детьми. Ночью отец семьи, мужчина, 1983 года рождения, услышав шум в коридоре, пошел проверить все ли в порядке. Увидев огонь и дым, он сразу же бросился спасать детей из горящего дома. В результате чего получил ожоги I степени правого предплечья (1% тела).

Площадь пожара составила 212 кв. м. Уничтожен жилой дом и надворная постройка.

Причина пожара устанавливается.