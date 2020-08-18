Взял со стройки домой беспородного щенка, а он погрыз новую мебель

Щенки играют с мячом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Железнодорожного района г. Пензы поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя г. Пензы о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель).

30 апреля мужчина решил завести себе собаку и взял со стройки в районе с. Ухтинка Бессоновского района беспородного щенка. А 2 мая, вернувшись домой, увидел, что щенок погрыз новую мебель и обувь. Разозлившись на питомца, мужчина вышел на балкон и выбросил щенка с 9 этажа. В результате преступных действий животному были причинены травмы, не совместимые с жизнью.

В ходе рассмотрения уголовного дела злоумышленник вину признал.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, с учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.