Дороги, жилье для детей-сирот, проблемы ЖКХ

Пресс-служба Правительства Пензенской области

На необходимость ремонта автомобильной дороги г. Нижний Ломов - с. Н-Шуструй указала жительница названного села Наталья Ермолаева. Из-за неудовлетворительного дорожного покрытия предприниматели отказываются привозить в данный населённый пункт продукты питания. По той же причине и скорая медицинская помощь не может быстро добраться до пациентов.

Как пояснил глава Нижнеломовского района, проектно-сметная документация на данный автотранспортный объект имеется.

«Протяжённость пути составляет более 17 км. Чтобы отремонтировать, средства нужны большие, поэтому делать будем поэтапно», - дал разъяснения заявительнице губернатор.

Он поручил включить указанную автомобильную дорогу в перечень объектов, подлежащих ремонту. Работы должны начаться в 2021 году.

Житель районного центра Николай Моисеев попросил рассмотреть возможность изменения маршрута Нижний Ломов - Пенза путём включения дополнительных остановок возле социально значимых объектов на территории городского округа. Речь, в частности, касалась пензенских учреждений здравоохранения, до которых нижнеломовцы, пользующиеся общественным транспортом, связывающим районный центр с региональным, хотели бы добираться без пересадок.

Глава субъекта Федерации распорядился проработать данный вопрос, о результатах доложить.

Кроме того, Иван Белозерцев принял обращения по вопросам, касающимся функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий и обеспечения жильём детей-сирот. Все заявители получат официальные ответы в установленный законом срок.