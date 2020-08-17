В Нижнем Ломове появился виртуальный концертный зал

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Современный концертный зал, позволяющий принимать прямые трансляции с любых отдалённых площадок, располагается на базе Дома культуры Нижнего Ломова. Выделенные федеральные средства в размере 5,7 миллионов рублей направлены на приобретение необходимого оборудования.

Обращаясь к участникам церемонии, Иван Белозерцев подчеркнул важность создания условий для культурного развития жителей малых городов.

- Проект, который мы сегодня представляем - новый виртуальный концертные зал - создан при поддержке Президента РФ, имеет хорошую перспективу. И раз вы находитесь в этом зале, это говорит, что он уже начинает завоевывать ваши сердца. Я уверен, что в дальнейшем концертный зал будет востребован, - акцентировал он.

Старт трансляции первого концерта Иван Белозерцев дал совместно с лауреатом международных и всероссийских конкурсов Маркосом Шахджаняном и заслуженным учителем детской школы искусств Татьяной Комковой.