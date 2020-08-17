В Пензенскую область приедут оружейники из Лаоса, Конго и Камбоджи

Пресс-служба ЦВО

За победу будут бороться восемь команд. Впервые в соревнованиях примут участие сборные команды Республики Конго, Лаосской Народно-Демократический Республики, Королевства Камбоджа и Республики Абхазия. Помимо них, на конкурсе будут представлены лучшие военные оружейники из нашей страны, Республик Узбекистан и Армения, а также Исламской Республики Иран. Все команды уже прибыли в наш город накануне.

Соревнования пройдут в 5 этапов с 23 по 31 августа. В последний день состязаний победителям будут вручены кубки, медали и памятные подарки.