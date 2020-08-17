Жительница Рязанской области расплатилась в Саранске фальшивой купюрой

Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Мордовия устанавливают обстоятельства сбыта поддельной денежной купюры номиналом пять тысяч рублей. О произошедшем в полицию сообщил кассир банка. Поддельная купюра была обнаружена при приеме наличных денежных средств от жительницы Рязанской области.

В ходе допроса гражданки удалось установить, что девушка приехала в регион с целью приобретения автомобиля у местной жительницы. После осмотра и согласования условий сделки транспортного средства она с владелицей автомобиля пришли в банк, чтобы внести денежные средства на счет последней. Однако одна из купюр при проверке на детекторе оказалась фальшивой. Полицейским она пояснила, что часть денежных средств, находящихся при ней, она сняла со своего расчетного счета в Рязани, остальную взяла из личных запасов.

В настоящий момент устанавливается, каким образом фальшивка попала к жительнице Рязанской области.