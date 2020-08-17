Пензенцев снова приглашают на «Канитель»

На три дня набережная Города Спутника снова превратится в большую Ремесленную деревню. Участники из более, чем 170 городов России и зарубежья предложат гостям фестиваля сувениры, одежду, игрушки и музыкальные инструменты, созданные своими руками, угостят их национальными блюдами и медом и проведут многочисленные мастер-классы.

«Канитель» пройдет в нашем городе уже в шестой раз. Впервые в рамках фестиваля будет развернуто Фермерское подворье, где все желающие смогут купить свежие продукты от частных хозяйств. Подробнее узнать о мероприятии можно на официальном сайте его организаторов.

Фестиваль будет проходить с 11 по 13 сентября. Вход свободный.