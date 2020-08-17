В Пензенской области вакцинацией от гриппа охватят людей из группы риска

Фото: Олег УКЛАДОВ

По его словам, осенью нужно будет организовать системную работу, чтобы вакцинация охватила всех граждан, входящих в группу риска: беременных женщин, детей, лиц старше 65 лет, лиц с заболеваниями системы кровообращения, с сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями.

- По статистике, в структуре смертности от Covid-19 более 70% - это пациенты с сопутствующими заболеваниями. Возьмите на контроль работу с людьми из группы риска, нужно сохранить их жизни и здоровье. Мы будем оценивать по этому критерию работу не только главных врачей, но и глав муниципальных образований, - обратился к участникам совещания глава региона.

По данным статистики, вакцинированные от гриппа реже заболевают коронавирусной инфекцией.