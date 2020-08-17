Все школы Пензы и Заречного готовы к новому учебному году

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На сегодня к приему детей на 100% готовы учебные заведения Пензы и Заречного, Башмаковского, Белинского, Иссинского, Каменского, Камешкирского, Кузнецкого, Лопатинского, Никольского, Пачелмского, Пензенского и Шемышейского районов.

Губернатор Иван Белозерцев потребовал от глав муниципальных образований взять этот вопрос на личный контроль.

- Активизируйте процесс, - обратился Иван Белозерцев к руководству районов, которые отстают от остальных. - Все должно быть готово заранее, чтобы не получилось так, что учебный год уже начинается, а ремонт все еще не завершен.

Затронули на совещании и тему обеспечения младшеклассников бесплатным горячим питанием. Сейчас все школьные столовые готовы к этому. 190 учреждений региона организуют питание самостоятельно, в 88 закупают его у предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. На обслуживании комбината школьного питания находятся 22 учреждения.

Глава региона также потребовал, чтобы при организации учебного процесса в школах было обеспечено соблюдение всех норм санитарной безопасности. На реализацию мер по предупреждению распространения COVID-19 из областного и муниципальных бюджетов предусмотрено выделение более 21 миллиона рублей. Школы должны быть обеспечены термометрами, приборами для обеззараживания воздуха, антисептическими и дезинфицирующими средствами.

- Обращаю внимание глав районов на то, что обеспечить учебные заведения всем необходимым – это задача муниципалитетов, собирать на эти цели деньги с родителей учеников недопустимо, - констатировал губернатор. – Нельзя допустить распространения инфекции в школах. Нужно понимать - если у ребенка недомогание, он должен оставаться дома, без вариантов.