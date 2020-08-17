В Пензе разыграли Кубок России по плаванию на открытой воде

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Вчера в Засечном состоялся розыгрыш Кубка России по плаванию на открытой воде. Спортсменам необходимо было преодолеть дистанцию в пять километров. За победу боролись 82 человека из 15 регионов России.

По результатам заплыва места среди участников распределились следующим образом: среди мужчин лучшие результаты показали Кирилл Абросимов, Руслан Садыков и Артем Мамушкин; лидерами среди женщин стали Дарья Волобуева, Екатерина Сорокина и Софья Вахрушева.