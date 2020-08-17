Ардатовская больница получила передвижной ФАП

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в июле автопарк Арадтовской районной больницы пополнился передвижным фельдшерско-акушерским пунктом на базе автобуса ПАЗ. В нем есть все необходимое оборудование для диагностики заболеваний и оказания экстренной помощи.

– У нас уже есть передвижной мобильный комплекс на базе КАМАЗа, выезжающий в села для проведения профосмотров, теперь вот появилось полезное дополнение к нему, – рассказывает заместитель главного врача Ольга Чичайкина. – В ФАПе на колесах предусмотрены места для четырех врачей-специалистов, которые будут выезжать в села. Производители вместили в автобус все, начиная от небольшого гардероба, куда можно повесить верхнюю одежду, до умывальника с подогревом и мини-холодильника для хранения и перевозки лекарственных средств и биоматериала пациентов. Условно медпункт можно разделить на три зоны. Первая – ожидания, где люди будут ждать своей очереди, и могут переждать непогоду. Далее – зона для приема и оказания помощи. Отдельная зона отведена для осмотра пациенток врачом-гинекологом.

Медпункт оснащен, в том числе аппаратами для пульсоксиметрии, измерения уровня глюкозы в крови, экспресс-диагностики холестерина, гемоглобина, ростометром, весами как взрослыми, так и детскими. Также имеются портативный кислородный ингалятор и аппарат ИВЛ. Кроме того, в автомобиле предусмотрены вытяжка, кондиционер и отопительная батарея, что сделает комфортным прием пациентов не только летом, но и зимой.

Прием, как и в обычной поликлинике, компьютеризирован, подключен принтер для распечатки направлений и рекомендаций. В состав специальных бригад включены офтальмологи, ЛОР-врачи, акушеры-гинекологи, по необходимости педиатры и хирурги. Что немаловажно, автомобиль может работать в автономном режиме, поскольку он оборудован бензиновым электрогенератором, что позволит проводить медицинские осмотры вне зависимости от электроснабжения самого населенного пункта.