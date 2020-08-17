Жительница Рузаевки отдала деньги мошеннику, приняв его за коллегу

49-летняя сотрудница рузаевского предприятия стала жертвой мошенника. Полиции женщина пояснила, что в начале месяца ей позвонили с неизвестного номера. Собеседник назвался Сергеем и попросил десять тысяч рублей в долг.

Пострадавшая подумала, что это ее коллега с завода, и потому перевела всю сумму через мобильное приложение. Спустя пару дней женщина узнала, что ее знакомый ей не звонил и никаких денег не просил. Она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело.