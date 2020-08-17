В Пензе появится медвытрезвитель

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Предполагается, что учреждение будет не только оказывать медицинскую помощь людям, злоупотребляющим алкоголем, но и содействовать их трудоустройству и возвращению к нормальной жизни.

- На прошлой неделе состоялось заседание Коллегии министерства здравоохранения Пензенской области. Мы обсудили итоги работы региональной системы здравоохранения региона за I-е полугодие, - отметил Иван Белозерцев. - По данным доклада длительный период ограничительных мер обусловил увеличение смертности жителей Пензенской области от алкоголя - в 2,7 раза выше по отношению к прошлому году.

Глава региона поставил задачу минздраву принять дополнительные меры по снижению смертности и, в частности, по причине злоупотребления спиртными напитками:

- Поручаю создать специализированное автономное учреждение в областном центре медицинский центр – медвытрезвитель, где тому человеку, который постоянно употребляет спиртные напитки, оказывали бы первую медицинскую помощь, давали бы направление на госпитализацию с целью прохождения лечения.

Губернатор распорядился создать рабочую группу, её членам выехать в Татарстан для изучения используемых практик по реабилитации зависимых от алкоголя людей.