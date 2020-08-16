Молодогвардейцы дали старт акции «Собери ребенка в школу»

Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

В преддверии нового учебного года Пензенское региональное отделение «Молодой гвардии Единой России» организует сбор школьных принадлежностей детям, в чьих семьях нет финансовой возможности приобрести все необходимое к школе самостоятельно.

Молодогвардейцы будут комплектовать школьные наборы, которые будут переданы в социальные учреждения региона. Традиционно участие в акции принимают депутаты партии «Единая Россия» всех уровней, которые оказывают помощь в покупке портфелей, канцелярских наборов.

Присоединиться к акции может любой желающий. С 14 августа на базе Дома Молодежи (г. Пенза, ул. Кирова, 51) открыт пункт по приемке канцтоваров, школьной формы. С 17 августа в магазинах города будут организованы стойки по сбору школьных принадлежностей.