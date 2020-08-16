Традиция празднования Спаса в Пензе продолжена

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Пензенский Спас стал первым в регионе массовым мероприятием 2020 года, проведенным после снятия ограничений.

"Я рад, что сегодня мы отмечаем Спас у подножия кафедрального собора, где пензенцы проводили престольный праздник столетия назад, что традиция продолжается, и что именно сегодня мы собрались вместе – это то, чего нам так не хватало все это время. Рад, что сюда пришли представители разных национальностей. Мы вместе очень много сделали для того, чтобы восстановить Спасский кафедральный собор. Сегодня он снова открыт, и прийти в него может каждый", - сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что Пензенская область, несмотря на вызовы времени, подошла к празднику с хорошими результатами.

"Мы убрали менее половины посевных площадей, а собрали уже 1,5 миллиона тонн зерна", - привел пример глава региона. В рамках торжеств почетные грамоты и благодарности были вручены представителям общественных и религиозных организаций, вносящим значительный вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

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