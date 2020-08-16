В Пензе мужчина и женщина создали преступный тандем

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации, полученной жителем Пензы, оперативным составом УМВД России по Пензенской области были задержаны двое злоумышленников, подозреваемых в сбыте наркотиков на территории региона в особо крупном размере: 44-летний уроженец Санкт-Петербурга и жительница Пензы 1985 года рождения.

Ранее судимый за аналогичные преступления житель Санкт-Петербурга приехал в наш город для того, чтобы заниматься противоправной деятельностью. В одном из питейных заведений он познакомился с 35-летней жительницей Пензы. В ходе общения они решили совместно заниматься сбытом наркотических средств.

Для этих целей злоумышленники сняли квартиру в Первомайском районе Пензы, где осуществляли фасовку наркотического средства «скорость». В этом же районе осуществляли и сбыт запрещенных средств. Мужчина оборудовал тайники, а женщина оформляла фотографии с точными их координатами. Сотрудники полиции выяснили, что в нашем городе злоумышленники проработали недолгое время (около двух с половиной недель).

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области было установлено как минимум 15 эпизодов сбыта запрещенных веществ. Полицейские задержали двух потребителей наркотиков, жителей областного центра, которые пытались приобрести запрещенные вещества. Установлено, что наркотическое средство «скорость» им передавал оптовый курьер, координаты они получали через мессенджеры.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведутся активные оперативно-следственные мероприятия по установлению личности оптового курьера. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Уважаемые жители Пензенской области: если у вас есть информация о фактах незаконного оборота и употребления наркотиков, сообщите её по телефону горячей линии УМВД России по Пензенской области: 8-(8412)-59-10-10.