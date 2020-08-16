Помогли спортсменам с ограниченными возможностями Пензы

Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В ходе дистанционного приема граждан к председателю Законодательного

Собрания Валерию Лидину обратились члены Первомайской районной организации «Всероссийского общества инвалидов».

Глава общественного объединения Любовь Левина рассказала, что спортзал, где занимаются физкультурой жители Первомайского района с ограниченными возможностями здоровья, нуждается в ремонте. В частности, в плачевном состоянии находятся окна.

Специалисты компании «Ремстрой», которую возглавляет депутат регионального парламента Олег Букин, произвели демонтаж оконных блоков и установили современные пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами. Спортсмены в письме поблагодарили парламентариев.