Помогли спортсменам с ограниченными возможностями Пензы

Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
В ходе дистанционного приема граждан к председателю Законодательного
Собрания Валерию Лидину обратились члены Первомайской районной организации «Всероссийского общества инвалидов».
Глава общественного объединения Любовь Левина рассказала, что спортзал, где занимаются физкультурой жители Первомайского района с ограниченными возможностями здоровья, нуждается в ремонте. В частности, в плачевном состоянии находятся окна.
Специалисты компании «Ремстрой», которую возглавляет депутат регионального парламента Олег Букин, произвели демонтаж оконных блоков и установили современные пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами. Спортсмены в письме поблагодарили парламентариев.