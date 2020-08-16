В Мордовии по подозрению в краже задержаны двое мужчин

Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия

В Мордовии 12 августа около часа ночи инспекторы ДПС на автомобильной трассе в трех км от Рузаевки остановили два легковых автомобиля. За рулем «Ваз 211440» находился житель Саранска 1983 года рождения, автомобилем «Ваз 21150» управлял житель села Иняты 1959 года рождения.

В салоне и багажнике обоих транспортных средств при досмотре полицейские обнаружили в общей сложности 18 ящиков с грушами и 9 - с яблоками. Документов на перевозимый груз у мужчин не было.

Сотрудникам полиции задержанные пояснили, что фрукты набрали на территории плодового сада, расположенного в селе Красное Сельцо. Похищенное фигуранты предполагали продать. Ущерб составил порядка 30 тысяч рублей.

В настоящее время 403 кг груш и 233 кг яблок изъяты. Органами дознания ОМВД России по Рузаевскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».