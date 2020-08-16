Азбуку безопасности осваивают школьники Пензы

Пресс-служба Администрации Пензы

Ну а в этот день, 14 августа, появление достающего крышей до второго этажа школы красавца «Урала» вызывает изумление не только у мальчишек и девчонок пришкольного лагеря. Распахнутые двери ярко-красного монстра и команда сотрудников МЧС - можно залезть внутрь, подержаться за руль - приводят в полный восторг.

Урок безопасности для отдыхающих в лагере школы № 42, только начавшись, уже имел большой успех. Начальник отдела МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Пензы» Руслан Толмачев рассказал школьникам о правилах поведения на водоемах и в лесу. Все желающие смогли примерить на себя спасательные жилеты и ознакомиться со средствами для оказания помощи утопающим.

Старший инспектор по пропаганде дорожного движения ОГИББ УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова напомнила детям основные правила дорожного движения, предостерегла от опасных ситуаций на дорогах.

О недопустимости совершения противоправных деяний и мерах административной ответственности рассказал подросткам старший инспектор отдела полиции №3 УМВД России по г. Пензе Олег Пивцаев.

И встреча эта в рамках проекта «Азбука безопасности» ребятам, конечно же, запомнилась.