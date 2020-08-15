В Мордовии мужчина обокрал свою мать

Она рассказала, что из ее квартиры были похищены денежные средства в сумме 36 000 рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ММО установили, что кражу совершил 44-летний сын потерпевшей, проживающий с ней совместно.

Мужчина некоторое время назад освободился из мест лишения свободы и не имеет постоянного источника заработка. Воспользовавшись тем, что мать была занята домашними делами, он, зная, где хранится ее пенсия, похитил деньги, на которые несколько дней покупал спиртные напитки и отдыхал в компании приятелей.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Республике Мордовия, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.